Сегодня «Динамо» (Киев) может подписать 19-летнего аргентинца

Аргентинский полузащитник Факундо Бертольо сегодня подпишет контракт с киевским «Динамо», так сообщает сайт местного телеканала TyСSports, передает «Спорт.com.ua». По сообщениям издания, Бертольо еще вчера вечером отбыл в Киев для прохождения медосмотра. Если все пройдет гладко, то трансфер аргентинца обойдется киевлянам в 5 миллионов долларов. Пока еще хав «Колона» совсем недавно блестяще дебютировал в сборной Аргентины в игре против Гаити, отметившись дублем. Краткая справка Факундо Бертольо (Facundo Bertoglio). Амплуа: Центральный полузащитник Дополнительные амплуа: Под нападающими Номер: Дата рождения: 30.06.1990 Рост: 173 см Вес: 64 кг Родился в Сан Хосе де Эскуина (Санта-Фе). Воспитанник ФК «Атлетико Колон» (Санта-Фе). Дебютировал в серии А Аргентины 02.05.2009 в матче «Колон» - «Аргентинос Хуниорс» - 2:0. Провел в Кубке Либертадорес 2 матча (1 гол). Провел за национальную сборную Аргентины 1 матч (2 гола) - 06.05.2010 Аргентина - Гаити - 4:0. По оценкам специалистов один из самых перспективных (наряду с Мауро Формика) молодых «энганче» Аргентины. Трансферная стоимость - не менее 5 млн.$.