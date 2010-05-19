В Киеве – супертурнир по смешанным единоборствам. Ведущий – Гоша Куценко.

Впервые в Киеве! 16 поединков по смешанным единоборствам, в том числе женский супербой. Подробности «СПОРТглавреду» сообщил начальник пресс-центра Лиги смешанных единоборств «М1 Украина» Дмитрий Синяк. Лига смешанных единоборств «М-1 Украина», Группа компаний «ARIS», телекоммуникационная компания «ДАТАГРУП» и телеканал «Интер» представляют: Смешанные единоборства (микс-файт) снова в Национальном цирке Украины! 28 мая Киев увидит турнир, равных которому в украинской столице – без преувеличения! – еще не было. Впервые Киев примет Гран-При Восточной Европы по микс-файту. Вы увидите жёсткие, бескомпромиссные и зрелищные поединки между двадцатью лучшими бойцами, которые соберутся в Киев со всей Восточной Европы! Каждый из этих бойцов является чемпионом по различным видам единоборств. Только смешанные единоборства (микс-файт) дают ответ на вечный вопрос: какой вид единоборств сильнее? • бокс или борьба? • боевое самбо или панкратион? • джиу-джитсу или кикбоксинг? • карате или рукопашный бой? Полуфинальные поединки Гран-При Восточной Европы во всех пяти весовых категориях (по два боя в каждой категории). А самым интересным поединком вечера обещает стать бой в самой престижной, супертяжелой весовой категории – свыше 93 кг. В этой схватке сойдутся украинец Александр Ромащенко (СК «Сокол», Чернигов) и Александр Волков (БК «Red Devils», Москва). Еще одной изюминкой турнюра станет женский бой между призером Чемпионата мира по сумо, Чемпионата мира по борьбе на поясах кураш, серебряным призером Чемпионата Европы по вольной борьбе среди молодёжи Дарьей Ибрагимовой (СК «ARIS», Донецк) и победительницей чемпионатов Республики Беларусь по ушу саньда, по дзюдо и самбо Людмилой Радько (Беларусь). Также в рамках Открытого клубного чемпионата Украины по микс-файту M-1 Selection Ukraine 2010 состоится командная встреча между Бойцовским клубом «ARIS» (Донецк) и Бойцовским клубом «Торнадо» (Симферополь). В микс-файте разрешены все приемы, и как минимум половина поединков заканчивается досрочно! Те, кто уже посещали наши турниры, знают, что скучать зрителям не приходится. И это правило вдвойне применимо к Гран-При, на которое соберутся лучшие бойцы Восточной Европы. Обладатели билетов на турниры «M1 Selection Ukraine» получат право участвовать в розыгрыше ценных подарков и супер-приза – автомобиля, розыгрыш которого состоится в рамках супер-финала. 10% доходов, полученных от продаж билетов, пойдут на помощь Детскому отделению Киевской городской онкологической больницы «Онкоцентр». Ведущим турнира будет известный актер Гоша Куценко! 28 мая популярнейший российский актер Гоша Куценко приедет в Киев, чтобы выступить в не совсем привычном для себя амплуа – он будет ведущим Полуфинала Гран-При Восточной Европы по микс-файту. Как и абсолютный чемпион по микс-файту Федор Емельяненко, Гоша Куценко – уроженец украинской земли. Но если семья Федора переехала в Старый Оскол еще когда он был ребенком, то Юрий Георгиевич Куценко (так на самом деле зовут нашего знаменитого земляка), появившись на свет в Запорожье, закончил школу во Львове и даже поступил там в Политехнический институт. Но не доучился: пришлось идти в армию. А после службы семья Куценко переехала в Москву... Еще в школе Гоша занимался вольной борьбой. Но и теперь, когда популярность актера зашкаливает и новые роли не дают ему передохнуть, он находит время для занятий экстремальными видами спорта: сноубордингом, картингом и боксом. Поэтому запал и настроение бойцов, которых он будет вызывать на ринг Национального цирка Украины вечером 28 мая, будут ему далеко не чужды.