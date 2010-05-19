Футбол. Сборную Парагвая ограбили во Франции

Неизвестный похитил $110 тыс. у футбольной сборной Парагвая, которая во Франции готовится к чемпионату мира по футболу. Инцидент произошел в понедельник в гостинице в Эвиане, на южном берегу Женевского озера. Одетый в спортивный костюм латиноамериканец, который представился членом парагвайской делегации, предъявил сотрудникам отеля на стойке регистрации посетителей ключ от гостиничного номера и попросил помочь открыть сейф, с которым у него возникли проблемы. Работники отеля, не усмотрев ничего подозрительного в поведении посетителя, открыли сейф и удалились. Получив доступ к его содержимому, злоумышленник похитил хранившиеся в сейфе средства, а также ноутбук, после чего благополучно скрылся с места происшествия. По словам представителя парагвайской сборной, деньги были предназначены для выплат игрокам команды и консультантам, которые с ней работают, передает «Газета.Ru». Он заявил, что этот инцидент не повлияет на подготовку сборной к мировому первенству. Представитель команды также отметил, что в украденном компьютере не содержалось информации относительно тактических задумок сборной, которые она применит на чемпионате мира. Французские правоохранительные органы начали расследование кражи и поиски преступника. В распоряжении полиции есть снимок злоумышленника, который был сделан одной из камер наблюдения отеля. Следствие также пытается установить, как вор сумел так хорошо подготовить и провести столь дерзкое ограбление.