Воронин: У немцев есть черта – стучать друг на друга. Мне это не понять.

Нападающий «Динамо» Андрей Воронин, который долгое время играл в Германии, рассказал об отрицательной черте немецких людей. «У них есть черты, которые мне не понять. Например, стучать друг на друга. Наверное, со времён гестапо привычка осталась. Человек может с тобой пиво после игры дуть, мило в глаза улыбаться, а потом пойдет и заложит тренеру, сдаст за милую душу. При этом сделает вид, будто его в пабе не было. Несколько раз я разговаривал в машине по мобильному, что запрещено правилами. Другие водилы записывали номер моего авто и сообщали в полицию. Спрашивается: оно им надо? Да, так следует поступать с точки зрения порядка, но нашему человеку к подобному привыкнуть сложно. Ещё эпизод. Я снимал квартиру с Сашей Гребеножко. Соседи по дому каждое утро приветливо здоровались с нами, рассказывали, какие мы замечательные. А потом у кого-то в нашей компании случился день рождения. Такое раз в год, знаете, происходит с каждым. Мы предупредили жильцов, что готовим вечеринку. В Германии положено заранее вывешивать на видном месте объявление, указывая, когда придут гости и долго ли будет играть музыка. Может, мы чуток перебрали отведённое время, но не дебоширили, вели себя прилично. Нет, соседи вызвали полицию, которая попросила убавить звук в динамиках. Мы сразу так и поступили. На следующий день немцы спокойно общались с нами, не вспоминая инцидент, приключившийся накануне. А потом оказалось, что всё парадное накатало «телегу» в наш клуб. Приходим на тренировку, а спортивный директор говорит: «Ребята, вам надо искать другое жильё. Соседи жалуются». Сначала я даже не поверил. Гляжу: письмо, подписи – все чин чинарём. Перед отъездом обошёл квартиры, сказал немцам, что думаю об их поведении, напихал маленько», - цитирует Воронина Чемпионат.ру со ссылкой на «Советский спорт – Футбол».