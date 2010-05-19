Марадона, наконец, получил диплом тренера

Наставник сборной Аргентины Диего Марадона наконец-то получил диплом тренера, который позволит ему официально заниматься своей нынешней работой, сообщает испанская газета El Mundo. До настоящего времени главный тренер альбиселесты выполнял свою работу только благодаря специальному разрешению ассоциации футбола Аргентины (AFA). «Марадона официально участвовал в соответствующих тренерских курсах, однако, говоря по правде, всё это носило чисто символический характер. Это и не могло быть иначе, так как трудно себе представить, что такой человек, как Марадона, мог бы на самом деле посещать тренерские курсы. Мы сделали для него исключение, которое в своё время было сделано для Франца Беккенбауэра, Йохана Кройфа и других мировых звёзд футбола», - заявил генеральный секретарь AFA Викторио Николас Кокко.