Сборная Германии по футболу занялась регби

Сборная Германии по футболу провела регбийную тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира 2010 года, который начнется 11 июня в ЮАР. В тренировочном занятии принял участие 35-летний новозеландский регбист Джона Тали Лому, который следил за соблюдением игроками правил регби. Об этом пишет немецкое издание Bild. Капитан сборной Германии Михаэль Баллак, который пропустит ЧМ-2010 из-за травмы, присутствовал на тренировке и наблюдал за игрой футболистов вместе с членами тренерского штаба. На ЧМ-2010 сборная Германии сыграет в группе D вместе с командами Австралии, Сербии и Ганы. Свой первый матч немцы проведут 13 июня с австралийцами.