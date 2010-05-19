Ксения Собчак влюбилась в сочинский футбольный клуб

Ксения Собчак влюбилась в футбольный клуб из Сочи: билборды с изображением телеведущей и надписью «Я влюблена» появились на Рублево-Успенском шоссе и Рязанском проспекте столицы, сообщает сайт Outdoor.ru. Наружная реклама с изображением светской львицы стала частью масштабной рекламной кампании ФК "Жемчужина-Сочи". Согласно сообщениям СМИ, кроме Ксении Собчак в наружной рекламе появится бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк, а также девушки-модели, изображающие болельщиц. Журналисты и эксперты отмечают, что подобное «звездное промо» является беспрецедентным. Далеко не все команды Премьер-Лиги могут позволить себе столь серьезные затраты на привлечение к рекламе себя столь известных персон. Напомним, что эта необычная рекламная компания началась минувшей зимой. Тогда в Москве были размещены щиты с мировой футбольной звездой Дэвидом Бэкхемом и надписью «Мы отказались от него».