Футбол. ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч

Сегодня состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения: «Рубин» - ЦСКА За неправомерные действия болельщиков оштрафовать ПФК ЦСКА на 100 тыс. рублей. «Крылья Советов» - «Ростов» За неправомерные действия болельщиков оштрафовать ФК «Ростов» на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия болельщиков оштрафовать ФК «Крылья Советов» на 100 тыc. рублей. За скандирование болельщиками нецензурных выражений оштрафовать ФК «Крылья Советов» на 20 тыс. рублей. «Локомотив» - «Амкар» За нарушение Регламента Росгосстрах-Чемпионата России по футболу оштрафовать ФК «Локомотив» на 20 тыс. рублей. «Динамо» - «Алания» За скандирование болельщиками оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Динамо» на 40 тыс. рублей. Также КДК РФС принял решение оштрафовать ФК «Алания» на 50 тыc. рублей за ненадлежащее исполнение пункта 21.3 Регламента Росгосстрах-Чемпионата России по футболу (необеспечение безопасности команды соперников («Спартак» М) по пути следования со стадиона в аэропорт). Кроме того, КДК предупредил ФК «Алания», что в случае повторного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции в соответствии с регламентирующими документами РФС.