Бокс. Чагаев: Кулаки уже чешутся

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Руслан Чагаев из Узбекистана рассказал о том, что ему не терпится выйти на ринг 22 мая против австралийца Кали Миена в отборочном поединке WBA, а также оценил бой обладателя титулов IBF и WBO украинца Владимира Кличко против американца Эдди Чемберса. «Горю желанием выйти на ринг, кулаки уже чешутся, — цитирует Чагаева SPORTBOX.ru. — Надеюсь, что пауза длиной почти в год пошла мне на пользу. Чувствую себя хорошо, а также ощущаю улучшения, связанные со сменой тренера — теперь работаю с Магомедом Шабуровым. Что думаю о сопернике? Его бои, которые мы посмотрели, — с Домиником Александером, Девариллом Уильямсом, Хасимом Рахманом, Лэймоном Брюстером, — Миен проводил в разных стилях. Он довольно шустрый, умеет передвигаться по рингу, хорошо бьет. Очень хорошо проявил себя в бою с Брюстером, даже послал его в нокдаун, но не смог добить и в итоге проиграл. Что думаю о бое Владимир Кличко – Эдди Чемберс? Бой на бой не приходится. К примеру, с кем-то мне легко драться, а другому боксеру с этим же соперником приходится тяжелее. Наверное, Чемберсу было легче боксировать с Саней, а с Кличко тяжелее. Димитренко против Чемберса не полностью использовал свои рост, вес и длину рук, а Кличко - наоборот, извлек из этого все дивиденды».