Стоимость строительства стадиона во Львове подорожала на миллиард гривен

Председатель Львовской ОГА Василий Горбаль сообщил, что кабинет министров Украины утвердил государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине Евро-2012. Ее стоимость для Львовской области составляет 18 миллиардов гривен. Из этой суммы 10,5 миллиардов область получит из Государственного бюджета, 1,7 миллиардов – средства местных бюджетов и 6 миллиардов – средства инвесторов. Главной задачей в программе определено строительство стадиона. На новую львовскую арену заложили 1,7 миллиардов гривен. Ранее стоимость стадиона оценивалась в 720 миллионов. По словам Богдана Бачинского, заместителя директора «Дирекции по строительству объектов к Евро-2012 во Львове», непосредственно на здание стадиона уйдёт 1,2 миллиардов и еще 500 миллионов – на объекты инфраструктуры, в частности, электро- , водо-и газоснабжения объектов инфраструктуры Евро-2012, строительство трех дорог и т.д., сообщает «Львiвська Пошта». sports.ru