Мухортова: Не осталось по отношению к Транькову ни обиды, ни злости – ничего

Российская фигуристка Мария Мухортова рассказала о неожиданном уходе Максима Транькова и о новом партнере – Жероме Бланшаре. О том, как узнала о распаде пары: «После чемпионата мира я зашла в интернет и прочитала статью, в которой говорилось, что Максим будет кататься с украинской девочкой. Для меня это был очень сильный удар. Ведь до последнего момента он смотрел мне в глаза и говорил, что уходит выступать в шоу. Я еще до Олимпиады просила его сказать мне, если решит завершить спортивную карьеру или сменить партнершу, чтобы это не было неожиданностью. Он уверял, что не собирается ничего менять, что будет кататься только со мной». О мыслях завершить карьеру и Жероме Бланшаре: «У меня таких мыслей никогда не было. Я знала, что буду продолжать выступать. Что касается Жерома, он – самый лучший, самый красивый и артистичный партнер. Перед тем как мы начали тренироваться вместе, я пробовала кататься с несколькими кандидатами. Но каждый раз что-то не устраивало. А с ним мы моментально нашли понимание, нам очень удобно вместе, и нет никаких психологических проблем». О соперничестве с парой Волосожар-Траньковым: «Я забыла Максима. У меня не осталось по отношению к нему ни обиды, ни злости – вообще ничего. Если мы будем соревноваться друг с другом, то, конечно, у нас будет соперничество, но чисто спортивное. И потом, первое место – оно ведь одно, и не важно, против кого ты за него борешься, против бывшего партнера или друга по команде. На льду мы все в одинаковых условиях. Скорее эта борьба будет интересна не нам, а вам – журналистам». sports.ru