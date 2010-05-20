У «Ювентуса» - новый главный тренер

Новым главным тренером туринского «Ювентуса» стал Луиджи дель Нери. Он сменил на этом посту Альберто Дзаккерони, под руководством которого клуб провел крайне невыразительный сезон и занял в серии А неподобающее для себя седьмое место. «Юве» оказался в еврокубковой зоне только благодаря тому, что в финал Кубка Италии вышли «Интер» и «Рома», уже занятые в Лиге чемпионов. Под руководством Чиро Феррары и сменившего его Дзаккерони туринцы потерпели 15 поражений в национальном первенстве. В последний раз столь слабые результаты у «Юве» были в сезоне 1961/62. По данным uefa.com, об уходе 59-летнего дель Нери из «Сампдории» было объявлено менее чем через сутки после того, как генуэзцы заняли под его руководством четвертое место в чемпионате Италии и получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Дель Нери работал со многими клубами, а имя себе он сделал в «Кьево», который тренировал с 2000 по 2004 год. Он вывел веронскую команду в серию А и в дебютном сезоне в элитном дивизионе завоевал с ней путевку в Кубок УЕФА.