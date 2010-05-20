В Лондоне представлены талисманы Олимпиады-2012

Организаторы летней Олимпиады в Лондоне представили талисманы Игр 2012 года. Публике показали двух одноглазых существ с именами Венлок и Мандевилль, которые своим видом напоминают инопланетян. Художник Майкл Морпурго пояснил, что эти гуманоиды придуманы специально для детей, потому что именно они расскажут подрастающему поколению об истории Олимпийских и Паралимпийских игр. Как отмечает телеканал «Вести», имена талисманов также возникли не случайно. Венлок получил свое имя в честь деревни Мач Венлок, соревнования в которой вдохновили барона Пьера де Кубертена на возрождение Олимпиад в 1896 году, а Мандевилль – по местечку Стоук Мандевилль, где была проведена первая Паралимпиада для спортсменов-инвалидов. Олимпийская и лондонская принадлежность обоих не вызывает сомнения. Так, Венлок носит на руках, гораздо больше напоминающих щупальца, пять браслетов, символизирующих олимпийские кольца. А на одноглазых головах обоих фантастических существ светятся желтые лампочки – точно такие же, какие есть на знаменитых лондонских такси. Организаторы Игр обещают, что в скором времени появятся мультфильмы с участием Венлока и Мандевилля, оба талисмана заведут свои блоги в интернете, причем на нескольких языках, а британским школьникам будет предложено сделать какой-нибудь творческий проект про Олимпиаду-2012. В свою очередь, Венлок и Мандевилль обещают посетить придумавшую проект школу и ответить на все вопросы детей и учителей с помощью глаз-линз.