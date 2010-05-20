Маркевич: С игроками говорю на украинском. Но могу на польском и английском

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, проводит ли он индивидуальные беседы с футболистами, и отметил, на каком языке даёт установку на игру. «Особо не навязываю бесед. Но в то же время стараюсь с каждым перекинуться словами на тренировке или перед занятием. В числе своих основных задач вижу создание хорошего микроклимата – чтобы игроки в позитивном тонусе находились. А также понимали, чего мы от них хотим. С футболистами разговариваю на украинском. Это ведь сборная Украины. Все меня прекрасно понимают. А если кто-то не поймет, я ему могу также объяснить задание на польском или английском. Все ли мне отвечают на украинском? Нет, кто как. Но я игроков тоже прекрасно понимаю», - приводит слова Маркевича «Блик».