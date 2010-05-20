Хоккей. Букмекеры: В матче с Канадой фаворит - Россия

Накануне четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады букмекеры называют явным фаворитом российскую команду. Британская контора William Hill предлагает за победу России коэффициент 1,2. На выигрыш Канады коэффициент составляет 4. Коэффициенты конторы Bwin: Россия – 1,5, Канада – 4,7. Котировки биржи ставок Betfair: Россия – 1,32, Канада – 3,9. Кроме того, шансы команды Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина на третью подряд победу на мировом первенстве также оцениваются заметно выше остальных. Коэффициенты William Hill на возможного победителя всего турнира: Россия – 1,7, Швеция – 5, Канада – 6. Коэффициенты Betfair: Россия – 1,81, Канада – 6,2, Швеция – 6,6.