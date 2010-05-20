Ахметов: У «Шахтера» слабых линий сейчас нет

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов выразил мнение, где мог бы пройти матч за Суперкубок Украины между донецкой командой и обладателем Кубка – симферопольской «Таврией», а также оценил новых игроков клуба. «Мы бы не были против сыграть в Харькове. На «Металлисте» прекрасная атмосфера, отличные болельщики, хороший газон. С удовольствием бы приехали сюда, но решение пока не принято. Суперкубок выиграть будет непросто, но постараемся этот трофей не отдать. Тараса Степаненко хотели пригласить еще два года назад, но тогда он был совсем юным игроком. За Сергеем Кривцовым следим и вовсе с детских соревнований. «Шахтер» приобрел двух перспективных футболистов, которые могут усилить игру команды. После адаптации они создадут конкуренцию старожилам. У донецкой команды как всегда амбициозные цели, а я считаю, что слабых линий у нас сейчас нет. Может, кто-то уйдет, ведь если нашим футболистом интересуется один из лучших клубов Европы и мира, будут серьезные предложения, а сам игрок хочет уйти, мы всегда идем навстречу. Хотим сохранить состав, но на место ушедших, если такие будут, будем подыскивать замену», – приводит слова Ахметова официальный сайт ФК«Шахтер».