Шахматы. На Гран-при в Астрахани лидирует украинец

Украинец Павел Эльянов снова стал единоличным лидером этапа Гран-при в Астрахани, обыграв черными азербайджанца Раджабова. Партия между Русланом Пономаревым и Владимиром Акопяном завершилась на 96-м ходу, когда на доске остались одни короли. Василий Иванчук свою встречу также завершил вничью, передают Подробности. Завтра на турнире выходной, а 21 мая, в 10-м туре, встречаются: Свидлер - Яковенко, Гельфанд - Иванчук, Эльянов - Леко, Акопян - Раджабов, Мамедьяров - Пономарев, Гашимов - Инаркиев, Ван Юэ - Алексеев. Гран-при 6-й этап 9-й тур Раджабов (Азербайджан) - Эльянов (Украина) - 0:1 Пономарев (Украина) - Акопян (Армения) - 0,5:0,5 Ван Юэ (Китай) - Свидлер (Россия) - 0,5:0,5 Алексеев (Россия) - Гашимов (Азербайджан) - 0,5:0,5 Инаркиев (Россия) - Мамедьяров (Азербайджан) - 0:1 Леко (Венгрия) - Гельфанд (Израиль) - 0,5:0,5 Иванчук (Украина) - Яковенко (Россия) - 0,5:0,5 Турнирное положение: Эльянов - 5,5 очка, Гашимов, Леко, Мамедьяров, Яковенко - по 5, Алексеев, Ван Юэ, Гельфанд, Пономарев - по 4,5, Иванчук, Инаркиев, Раджабов, Свидлер - по 4, Акопян - 3,5.