Футбол. Чемпионат мира в ЮАР оставят без проституток

Власти южноафриканских городов, где пройдут матчи чемпионата мира, проводят массовые зачистки улиц от бездомных, беспризорников и проституток, передает «Спорт Экспресс». В течение последних двух месяцев полиция Йоханнесбурга задержала почти всех слепых попрошаек зимбабвийского происхождения и женщин с младенцами, клянчивших милостыню на перекрестках. Отметим, такие действия немедленно привели к протестам правозащитников. Полиция же заявляет, что в отношении задержанных соблюдается законность и не нарушаются их права. «В большинстве случаев задержанные нами люди размещены в безопасных местах, где им оказывается необходимая помощь, - заявил представитель полиции Эдна Мамоньяне. - Это обычная практика, но мы предпринимаем особые меры из-за чемпионата мира». По мнению полицейского чиновника, особую опасность грядущему Мундиалю несут проститутки: «Труднее всего иметь дело с проститутками, с которыми проводятся профилактические беседы. Кого-то из них приходится арестовывать». Отметим, что по словам беспризорных подростков, задержанных в Дурбане, полицейские требуют, чтобы дети убирались туда, откуда приехали. Мол, город становится из-за них грязным. В общей сложности на улицах жили около 400 детей, всех их вывезли за пределы Дурбана. Чемпионат мира в ЮАР стартует 11 июня 2010 года. Церемония открытия пройдет в Йоханнесбурге, который считается одним из самых криминогенных городов страны.