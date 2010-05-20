Маркевич: Продажа Жажа в «Андерлехт» - журналистская утка

Маркевич опроверг информацию о трансфере Жажа в «Андерлехт». Мирон Богданович уверен, что у бельгицев не хватит денег. Главный тренер харьковчан опроверг информацию о том, что один из лидеров харьковского «Металлиста» переходит в бельгийский «Андерлехт», передает Turnir.com.ua. «Сколько вы говорите? 7 миллионов евро… Да у них столько денег нет. Это очередная утка журналистов. Пока по Жаже мы официальных предложений не получали», - заявил Мирон Богданович. Кроме того, наставник харьковчан не подтвердил информацию о том, что вместо Коэльо в «Андерлехт» перейдет Александр Яковенко. «Конечно, мне б хотелось, чтобы Александр Яковенко играл у меня в команде, но он же не свободный агент, чтобы его так просто заполучить. Это также только слухи», - добавил тренер «Металлиста». Напомним, что вчера появилась информация о том, что харьковскому клубу пришло предложение от бельгийцев по Коэльо на сумму 7 миллионов евро, а «Металлист» в ответ предложил купить Яковенко за 1,5 миллиона.