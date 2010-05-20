Хоккей. Арабские страны разыграют свой чемпионат при 50-градусной жаре

В это трудно поверить, но в Кувейте - аравийской стране, в которой температура воздуха в течение полугода держится в районе отметки 50 градусов по Цельсию, состоится первый в мировой истории чемпионат арабских государств Персидского залива по хоккею на льду. В нем примут участие сборные четырех стран - Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии, передает ИТАР-ТАСС. «Кувейт очень рад принять у себя первый в истории чемпионат по хоккею Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», - заявил по случаю предстоящего события глава Кувейтского комитета хоккея Фухаид аль-Аджми. Турнир пройдет под патронажем Международной федерации хоккея на льду (IIHF), которая пришлет на чемпионат своих судей. Он откроется 25 мая и продлится шесть дней. В первый день соревнований встретятся сборные Кувейта и Саудовской Аравии.