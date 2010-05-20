Украинский хоккеист возвращается в НХЛ

Украинский хоккеист Антон Бабчук после годичного перерыва возвращается в сильнейшую хоккейную лигу мира. Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнс» Джим Рутерфорд заявил, что клуб подпишет контракт с защитником Антоном Бабчуком, который прошлый сезон провел в «Авангарде», передает Sports.ru. Речь идет об однолетнем соглашении. Летом 2011-го Антон Бабчук снова станет ограниченно свободным агентом. «Основываясь на наших разговорах с агентом Джеем Гроссманом и Антоном, я практически уверен в том, что контракт будет подписан. Мы уже достигли договоренности с игроком, так что в скором будущем сделка будет завершена», - считает Рутерфорд. «Бабчук провел очень хороший сезон до отъезда в Россию. Думаю, благодаря его игре «Каролине» удалось так хорошо выступить в Плэй-офф-2009. Нас не устроила позиция Антона, которую он занял прошлым летом. Он просил нас об обмене, когда понял, что мы не предложим ему желаемые условия, но никто в NHL не заинтересовался им. Обиды? Нет, никакой обиды на Бабчука нет. А какой от них прок сейчас?» - цитирует Рутерфорда официальный сайт «Харрикейнс». Сезон в КХЛ сложился для украинца не совсем удачно, в 51 играх за «Авангард» он лишь девять раз сумел отличиться и отдать 13 результативных передач. Всего в NHL Бабчук провел 168 матчей, в которых набрал 61 (23+38) очков. Он был задрафтован «Чикаго Блек Хоукс» под 21-м номером в 2002-м.