В регламент Формулы-1 будут внесены поправки

После инцидента с Михаэлем Шумахером, обогнавшим Фернандо Алонсо на последнем круге Гран-при Монако, ФИА признала, что правила относительно нахождения на трассе сейфети-кара являются «недостаточно ясными». В своем пресс-релизе Федерация сообщает, что видит необходимость прояснения части регламента, касающейся возможного ухода машины безопасности с трассы на последнем круге гонки, а также поведения гонщиков при таком сценарии. Комиссия по «Формуле-1» уже представила свои поправки к регламенту на рассмотрение Всемирного совета по автоспорту, рассмотрены они будут на заседании 23 июня.