Лэндис: Армстронг тоже мог принимать допинг

Американский велогонщик Флойд Лэндис, признавшийся в систематическом употреблении допинга, считает, что его партнеры по команде, среди которых был Лэнс Армстронг, также могли применять запрещенные препараты. «Мы изучали переливание крови, как принимать EPO и стереоиды. Армстронг помогал мне понять принцип работы допинга. У нас бывали долгие дискуссии во время тренировок, он объяснял эволюцию EPO и важность переливания крови. Брунель инструктировал меня, как использовать синтетический EPO и делать переливание крови так, чтобы этого не обнаружили судьи», – приводит слова Лэндиса Wall Street Journal.