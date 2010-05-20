«Ролан Гаррос». Украинцы в квалификации

На Открытом чемпионате Франции продолжаются квалификационные матчи. Ирина Бурячок, обыграв в первом круге испанку Еву Фернандес-Бругес (7:5, 6:4), вышла в следующий раунд, где встретиться с 19-й сеянной, румынкой Моникой Николеску. Леся Цуренко в двух сетах разгромила американку Лилию Остерло, посеянную под 17-м номером, - 6:3, 6:1. Во втором круге ее соперницей стала обидчица Ольги Савчук Софи Фергюсон из Австралии. Первый сет Леся уверенно выиграла — 6:3. Во втором уступила 5:7. В решающей, третьей партии украинка вела в счете 5:4 и подавала на победу. Но упустив сначала этот гейм, она проиграла и два последующих — 5:7. В первом круге квалификации украинец Иван Сергеев в двух сетах уступил французу Тьерри Асьоне (3:6, 5:7), Ольга Савчук — австралийке Софи Фергюсон (4:6, 2:6), а Юлиана Федак — японке Куруми Нара (2:6, 4:6).