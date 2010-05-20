Акинфеев готов перейти в «Ювентус»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не прочь продолжить карьеру в «Ювентусе». «Я рад, что мое имя связывают с переходом в «Ювентус», но самым важным будет получить конкретное предложение от туринцев. Моя же работа заключается в том, чтобы показывать лучшее в матчах за ЦСКА и сборную России, доказывая тем самым свою профпригодность. Я был основным вратарём восемь лет, так что сейчас я готов к новым испытаниям. Если «Ювентус» проявит ко мне интерес, это будет большая честь для меня. Мой контракт с ЦСКА истекает в 2013 году, но у меня хорошие отношения с президентом клуба, так что я не думаю, что будут какие-то проблемы при трансфере, если поступит достойное предложение. Я давно слежу за успехами Джанлуиджи Буффона. Он как ориентир для меня. Считаю его одним из лучших вратарей в мире», - цитирует Акинфеева Чемпионат.ру со ссылкой на Tuttosport.