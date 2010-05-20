Фильм с участием Федора Емельяненко дебютировал в Каннах

В среду, 19 мая на Каннском кинофестивале состоялся закрытый показ фильма «Пятая Казнь», в котором одну из главных ролей сыграл российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, сообщили Чемпионату.ру в пресс-службе M-1 Global. «Пятая Казнь» - современная российская приключенческая драма с элементами боевика. Сьёмки фильма проходили в Тайланде осенью прошлого года. В фильме в главных ролях такие знаменитые актёры, как Рутгер Хауэр, Олег Чернов, Валерий Николаев и другие. Выход фильма на широкие экраны намечен на осень этого года.