Хенмэн: Маррею вполне по силам выиграть «Уимблдон» в этом году

Экс-четвертая ракетка мира британец Тим Хенман заявил, что его соотечественнику Энди Маррею, как и год назад, по силам выиграть «Уимблдон». «Я считаю, что Маррею вполне по силам выиграть «Уимблдон» в этом году. В прошлом году он показал великолепную игру, впервые дойдя до полуфинала и, я думаю, был очень разочарован поражением от Роддика. Отдаю должное Роддику, в том матче он сыграл просто феноменально. Но Маррей еще более возмужал, его игра прогрессирует, эти 12 месяцев не прошли даром, он стал опытнее, и я считаю, что у него есть все шансы завоевать первый титул «Большого шлема» на «Уимблдоне», – цитирует Хенмана SportingLife.com