Футбол. Названа самая дорогостоящая сборная на ЧМ-2010

Состав сборной Испании по футболу является самым дорогостоящим в мире, говорится в исследовании, проведенном компанией Frontier Economics, передает «Газета.Ru». Исследование касалось десяти наиболее вероятных претендентов на победу на предстоящем чемпионате мира, который стартует в ЮАР 11 июня. Так, стартовый состав сборной Испании из 11 человек «стоит» £258 млн, на втором месте сборная Аргентины (£249 млн), причем почти половину из этих денег (£119 млн) принес своей команде Лионель Месси. Англичане (£226 млн) замыкают тройку, пятикратные чемпионы мира бразильцы находятся на 4-й позиции (£190 млн), португальцы – на пятой (£171 млн). Действующие обладатели трофея итальянцы оказались лишь на 10-м месте (£108 млн). Список самых дорогих футболистов возглавляет Месси, за ним следует португалец Криштиану Роналду (£81 млн).