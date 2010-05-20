Навратилова: Энен является одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

Легендарная Мартина Навратилова заявила, что считает бельгийку Жюстин Энен одной из главных претенденток на победу на «Ролан Гаррос». «Несмотря на то, что Жюстин не соревновалась около двух лет, она сыграла достаточно матчей в этом году и уже успела себя проявить. Она является одним из фаворитов, в этом нет никаких сомнений. Она отлично чувствует себя на этом покрытии, как будто вернулась домой. Она знает совершенно точно, как на нем играть, у нее идеальное движение. Она выросла на этом покрытии. Она здесь просто как у себя дома», – цитирует Навратилову Reuters.