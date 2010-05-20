Виталий Кличко и Мэнни Пакьяо получат награды от WBC

В Акапулько (Мексика) 5 июня состоится церемония награждения лучшего боксера года и лучшего чемпиона года, инициированная Всемирным Боксерским Советом (WBC). Победителям будет вручена статуэтка в виде сжатого кулака, прототипом которой послужил кулак легендарного Майка Тайсона. На данный момент уже известны имена двух боксеров, удостоенных этой награды. WBC объявил «Боксером года» чемпиона WBO в полусреднем весе и обладателя бриллиантового пояса организации филиппинца Мэнни Пакьяо, а чемпион организации в супертяжелой весовой категории украинец Виталий Кличко стал победителем в номинации «Чемпионом года». Имена остальных победителей будут названы позже, сообщает Fightnews.com.