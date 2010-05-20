УЕФА отклонил апелляцию на дисквалификацию украинского арбитра

Апелляционная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонила обжалование украинского рефери Олега Орехова относительно пожизненного запрета ему заниматься деятельностью, связанной с футболом. Об этом сообщил представитель Федерации футбола Украины, передают «Украинские новости». «Апелляция Орехова была отклонена», - сообщил собеседник. Таким образом, апелляционная инстанция оставила без изменений решение о дисквалификации арбитра. Как сообщалось, 18 марта УЕФА пожизненно дисквалифицировал Орехова за причастность к договорным матчам. УЕФА приняла такое решение на основании расследования немецкой полицией ряда подозрительных матчей и инцидентов с коррупцией. Орехов был признан виновным в нарушении статьи 5 дисциплинарного кодекса УЕФА, в которой говорится о принципах лояльности и честности. УЕФА подчеркивало, что решение было принято в соответствии с уставом УЕФА и дисциплинарным кодексом образца 2008 года, и оно касается исключительно спортивных аспектов дела и не связано с уголовным расследованием немецкой полиции.