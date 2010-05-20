Хоккей. Украинский «Будивельник» начнет комплектовать состав после ЧМ

Новичок КХЛ украинский клуб «Будивельник» подпишет первые контракты с хоккеистами после возвращения из Германии своего возможного тренера Йозефа Яндача, сообщает «Советский спорт». «Пока подписей под контрактом с Яндачем не стоит, есть лишь устная договоренность с ним, – сказал пресс-атташе клуба Евгений Кравченко. – Так что назовем его пока наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера команды. После возвращения Йозефа из Германии с чемпионата мира мы начнем подписывать контракты с хоккеистами, с которыми уже проведены переговоры. Ждем, так сказать, отмашки». По информации издания в сферу интересов киевского клуба входят несколько игроков «Сокола», воспитанники украинского хоккея, а также легионеры. Некоторых из них Яндач может привезти с собой с чемпионата мира.