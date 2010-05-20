Хоккей. После матча Россия-Канада в Москве ожидаются крупные беспорядки

Московская милиция выставила дополнительные наряды около спортбаров и пивных ресторанов во всех районах столицы, где в четверг вечером болельщики будут смотреть прямую трансляцию хоккейного матча сборных России и Канады. Об этом информирует «РИА«Новости» со ссылкой на представителя милиции общественной безопасности (МОБ) столичного ГУВД. Матч, к котором сборная России попытается взять реванш у канадцев за унизительное поражение на Олимпиаде-2010, состоится 20 мая в 22:00 по московскому времени в Кельне (Германия). Милиция ожидает, что российские болельщики начнут собираться в спортбарах и пивных ресторанах, где будет транслироваться матч, с 20.00. «Около спортбаров и на прилегающей территории организовано дежурство дополнительных милицейских патрулей города для соблюдения правопорядка и недопущения возможных инцидентов на время телепросмотра матча и после него. Под особый контроль взяты основные улицы и площади во всех районах столицы, особенно в центре», - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в центральной части города находится более 40 спортивных баров, не считая ресторанов и кафе, где установлены мониторы для просмотра матча. «Все эти заведения милиция взяла под контроль», - сказал представитель МОБ.