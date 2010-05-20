Жуков будет добиваться включения шахмат в программу олимпийских игр

Новый президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что шахматы должны быть включены в программу Олимпийских игр. «Это один из самых популярных видов спорта в мире, количество национальных федераций, входящих в Международную федерацию шахмат, немногим меньше количества национальных комитетов в Международном олимпийском комитете (МОК). МОК не видит шахматы в олимпийской программе, но мы будем добиваться. И вообще — одна из наших главных задач — поднять авторитет России в международных федерациях и добиваться принятия нужных нам решений», — цитирует Жукова «РИА«Новости».