Футбол. Оглашен окончательный состав сборной Испании на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске назвал окончательный состав команды на ЧМ в ЮАР, сообщает Marca. Вратари: Касильяс («Реал»), Рейна («Ливерпуль»), Вальдес («Барселона»); Защитники: Серхио Рамос, Альбиоль, Арбелоа (все – «Реал»), Пике, Пуйоль (оба – «Барселона»), Марчена («Валенсия»), Капдевила («Вильярреал»); Полузащитники: Хаби Алонсо («Реал»), Бускетс, Хави, Иньеста (все – « Барселона»), Навас («Севилья»), Фабрегас («Арсенал»), Хави Мартинес («Атлетик»); Нападающие: Вилья, Педро (оба – «Барселона»), Сильва, Мата (оба – «Валенсия»), Торрес («Ливерпуль»), Льоренте («Атлетик»).