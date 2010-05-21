Сосновски: 29 мая поклонники Кличко вздрогнут и огорчатся

Польский супертяжеловес Альберт Сосновски прокомментировал предстоящий бой с Виталием Кличко. «Пришло мое время. Кличко достаточно «порулил» в супертяжелом дивизионе. Я выиграю этот бой для всех моих польских фанов во всем мире! Поклонники Кличко вздрогнут и огорчатся 29 мая. Мне нечего терять, поэтому мои шансы растут. Я буду вести бой агрессивно, рисковать — иначе победы не добиться. Многие соперники Кличко выходили не драться с ним, а заработать денег или «выжить». Потому и проигрывали. Я же буду выкладываться на все 100%. Агрессивность, мобильность и скорость — вот залог моего успеха и моего чемпионства», — цитирует Сосновского ALLBoxing.ru.