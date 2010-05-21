Футбол. Вся Южная Африка помолилась за успех ЧМ

В Южной Африке, где 11 июня стартует чемпионат мира по футболу, состоялась общая молитва за успех турнира – и за хорошее выступление южно-африканской сборной, сообщает ВВС. В ней приняли участие тысячи людей разных конфессий. Среди молящихся присутствовал и президент страны Джейкоб Зума, который обратился к собравшимся, заявив, что это уникальное событие. Он также выразил уверенность в том, что сборная ЮАР, которую здесь называют «Бафана Бафана», сможет выиграть турнир: «Бафана Бафана» готова играть и выигрывать. Мы хотим оставить Кубок у себя и «Бафана Бафана» готова это сделать. Не удивляйтесь».