Забившего мяч Вагнера Лава выгнали с поля

Нападающий бразильского клуба «Фламенго» Вагнер Лав, права на которого принадлежат ЦСКА, забил гол и получил красную карточку в матче Кубка Либертадорес. В ночь на 21 мая «Фламенго» победил на выезде чилийский «Универсидад» (2:1), но по сумме двух встреч 1/4 финала потерпел поражение, сообщает Associated Press. Первый матч 1/4 финала состоялся 13 мая в Рио-де-Жанейро и завершился победой «Универсидада» со счетом 3:2. Несмотря на домашнее поражение (1:2) в ответной встрече чилийская команда вышла в полуфинал за счет большего количество голов на чужом поле. В ответном матче счет на 48-й минуте открыл Вагнер Лав, забивший гол ударом головой. «Универсидад» отыгрался на 74 минуте, благодаря голу Вальтера Монтильо. Четыре минуты спустя бывший нападающий «Интера» Адриано вывел «Фламенго» вперед, но большего бразильской команде добиться не удалось. В концовке встречи главный арбитр матча удалил двух игроков «Фламенго». На 89-й минуте красную карточку получил Виллианс, на пятой добавленной минуте - Вагнер Лав. Как отмечает Reuters, оба игрока были удалены за неспортивное поведение.