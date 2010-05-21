Гендиректор «Динамо» подтвердил подлинность скандальной аудиозаписи

Генеральный директор московского баскетбольного клуба «Динамо» Геннадий Дроздов заявил, что он узнал голоса людей, участвовавших в беседе, аудиозапись которой появилась в интернете 20 мая 2010 года. По словам Дроздова, это действительно запись разговора арбитров и инспектора Российской федерации баскетбола (РФБ), передает «Лента.ru». Дроздов подчеркнул, что он внимательно прослушал ролик и у него «нет никаких сомнений» в подлинности записи. Гендиректор «Динамо» добавил, что судейство в матчах 1/4 финала плей-офф чемпионата России с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» было предвзятым, за исключением последней игры, перед которой был обнародован ролик. По мнению Дроздова, участниками беседы, аудиозапись которой была размещена на сайте RuTube, являются руководитель департамента мужской суперлиги РФБ Максим Астанин, который инспектировал матчи «Динамо» и «Локомотива», а также арбитры Сергей Буланов, Сергей Круг, Владимир Разбежкин и комиссар Ефим Рессер. В беседе, состоявшейся, по-видимому, 13 мая, речь идет о невыполнении арбитрами указания обеспечить победу "Локомотива" в первом матче серии, который закончился победой «Динамо» со счетом 79:70. По факту появления аудиозаписи РФБ инициировала расследование. Астанин был отстранен от роли инспектора решающего матча «Локомотива» и «Динамо» и, по данным интернет-издания Sports.Ru, будет уволен с поста руководителя департамента суперлиги. Вечером 20 мая состоялся пятый, решающий матч «Локомотива» и «Динамо». Столичный клуб победил со счетом 71:66. Пятую игру обслуживали те же судьи, что и предыдущие матчи, за исключением Круга, которого заменил Василий Галкин. Динамовцы вышли в полуфинал, где они встретятся с ЦСКА. В другом полуфинале сыграют «Химки» и казанский УНИКС.