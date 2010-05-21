Хоккей. НХЛ и КХЛ договариваются о проведении выставочных матчей

20 мая был подписан меморандум о взаимопонимании между Континентальной хоккейной лигой и Национальной хоккейной лигой. Согласно меморандуму, НХЛ признает стандартные контракты хоккеистов КХЛ. Также документ предусматривает взаимный обмен информацией о контрактах игроков обеих лиг, и статусах свободных агентов, уточняет пресс-служба КХЛ. Кроме того, разработан механизм разрешения возможных спорных ситуаций, связанных с переходами хоккеистов между лигами, передает NEWSru.com. «Сегодня сделан важный шаг на пути налаживания конструктивных партнерских взаимоотношений между двумя Лигами, - заявил президент КХЛ Александр Медведев. - Мы рассчитываем, что в будущем все вопросы взаимодействия КХЛ и НХЛ станут решаться исключительно цивилизованными способами и в рамках достигнутых договоренностей». Кроме того, по данным телеканала «Вести», стороны впервые за последние два десятка лет близки к подписанию соглашения о проведении двух выставочных матчей - в Санкт-Петербурге и в Риге. Последняя подобная игра прошла в 1991 году. Игроки СССР и НХЛ встречались с середины 70-х. Канада проигрывала СССР и требовала реванша, потом уступали уже советские хоккеисты. С распадом Союза встречи закончились. В 1989 году турне советских хоккеистов по Канаде закончилось разгромом НХЛ. Через два года более ста лучших хоккеистов из бывшего СССР уже играли за океаном, а суперсерии прервались на 20 лет.