Велоспорт. Армстронг попал в аварию

Семикратный победитель «Тур де Франс» американец Лэнс Армстронг попал в аварию во время пятого этапа «Тур Калифорнии» между городами Висалия и Бэйкерсфилд, получив травмы. Армстронг попал в завал из нескольких гонщиков в начале этапа. Его доставили в больницу, где наложили восемь швов на бровь. Подозрения на перелом локтя не подтвердились, но из-за травм знаменитый гонщик был вынужден сняться с соревнований. «Очень обидно так рано сниматься с гонки, не сумев помочь Леви Лейфаймеру ее выиграть», – сказал Армстронг.