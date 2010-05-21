Футбол. Рац, Гиоане и Мазилу сыграют против сборной Украины

Оглашен состав сборной Румынии на матч с Украиной. В составе у румын сразу три игрока, знакомых с нашим футболом не понаслышке. Главный тренер национальной сборной Румынии Разван Луческу назвал состав на предстоящие игры его команды с Украиной, Македонией и Гондурасом, передает FOOTBALL.UA. Стоит отметить, что в составе у румын сразу три игрока представляют украинский чемпионат. Это Разван Рац из «Шахтера», Тибериу Гиоане из «Динамо» и Ионуц Мазилу из киевского «Арсенала». Вратари: Богдан Лобонц (Рома), Костел Пантилимон (Тимишоара), Сильвиу Лунг (Университатя Крайова). Защитники: Василий Мафтеи, Георге Галамаз (Униря), Овидиу Дэнэнае (Университатя Крайова), Габриэль Тамаш (Вест Бромвич Альбион), Дорин Гоян (Палермо), Кристиан Киву (Интер Милан), Разван Рац (Шахтер Донецк), Ласло Шепши (Тимишоара) Полузащитники: Михай Роман (Брашов), Михай Рэдуц (Арджеш), Мирел Радой (Аль-Хилал), Георге Флореску (Алания Владикавказ), Тибериу Гиоане (Динамо Киев), Разван Кочиш (Тимишоара) Кристиан Танасе (Стяуа), Чиприан Дяк (Клуж). Нападающие: Даниэль Никулае (Осер), Андрей Кристя (Динамо Бухарест), Николае Дика (Клуж), Мариус Билашко (Униря), Ионуц Мазилу (Арсенал Киев). Напомним, что матч Украина-Румыния пройдет 29-го мая на львовском стадионе «Украина».