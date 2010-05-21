«Бриллиантовая лига». Роблес пропустит этап в Шанхае

Олимпийский чемпион Пекина в беге на 110 метров с барьерами Дайрон Роблес не примет участия во втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, информирует AP. Причина его отсутствия неизвестна. Таким образом, вновь не состоится дуэль в беге на дистанции 110 метров с барьерами между Роблесом и олимпийским чемпионом-2004 китайцем Лю Сяном, который еще не полностью восстановился после травмы ахилла. Именно из-за этого повреждения Лю Сян не смог выступить на Играх в Пекине. На прошлой неделе по этой же причине он снялся с соревнований в Осаке, однако к турниру в Шанхае, который состоится 23 мая, он надеется подойти в форме. «Спорт Экспресс»