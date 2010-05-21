Л/атлетика. Берлин претендует на ЧЕ-2018

После успешного проведения чемпионата мира-2009 Берлин планирует получить право на чемпионат Европы 2018 года, сообщает sport1.de. Окончательное решение по поводу подачи заявки будет принято президиумом Немецкой федерации легкой атлетики на заседании 28 мая. Как и в прошлом году, соревнования планируется проводить на «Олимпиаштадионе», где играет футбольная «Герта». Отметим, что по количеству официально зарегистрированных спортсменов (900 тысяч) легкая атлетика является пятым по популярности видом спорта в Германии. «Спорт Экспресс»