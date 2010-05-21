Авраам Грант покинул погибающий «Портсмут»

Израильтянин Аврам Грант покинул пост главного тренера «Портсмута», вылетевшего по итогам отягощенного финансовыми проблемами сезона из английской премьер-лиги. Грант тренировал «Портсмут» с октября 2009 года. До этого он успел поработать в лондонском «Челси». Теперь 55-летний наставник, скорее всего, возглавит либо лондонский «Вест Хэм», либо чемпиона Голландии «Твенте». На официальном сайте клуба израильский специалист опубликовал открытое письмо, обращенное к болельщикам южан. В нем Грант признался, что это решение далось ему очень тяжело. «Это одно из самых трудных решений, которые я принимал в свой карьере. В данных обстоятельствах я вынужден пойти в другом направлении, - цитирует Гранта газета «Спорт Экспресс». - Последний год получился для нас очень сложным, но вместе с тем он серьезно повысил мой профессиональный уровень». В феврале «Портсмут» в попытке спастись от ликвидации из-за неспособности расплатиться с огромными долгами перешел под внешнее управление. Из-за долгов клуб лишили девяти очков в чемпионате и в итоге закончил сезон на последнем месте. Продав ряд ведущих игроков, клуб сумел добраться до финала Кубка Англии, где проиграл «Челси».