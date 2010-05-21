Берлускони: Кому попало я «Милан» не продам

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони прокомментировал акции протеста, которые устраивают болельщики команды, считающие, что ей нужны более крупные инвестиции и новые игроки. «Это неправда, что я не вкладываю деньги в команду. За последние пять сезонов я тратил в среднем по ? 60 млн в год. Тем же, кто призывает меня продать клуб, я заявляю, что люблю «Милан» и никогда не продам клуб человеку, который не сумеет приумножить его славу. В условиях экономического кризиса нелегко представить, что может появиться достойный покупатель. А кому попало я продавать клуб не намерен», — цитирует Берлускони Чемпионат.ру со ссылкой на Football Italia.