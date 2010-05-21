Болт: Постараюсь преподнести фанатам настоящее шоу в Шанхае

Усэйн Болт намерен выступить на 200-метровке в Шанхае в воскресенье и улучшить свой мировой рекорд на этой дистанции, сообщает AP. Ямайский спринтер на этой неделе в Корее уверенно выиграл соревнования на своей коронной 100-метровке. Болту, напомним, принадлежат мировые рекорды на дистанциях 100 и 200 метров. «Я определенно горжусь тем, как начал сезон. Доволен своей формой, но мне еще надо поработать над некоторыми компонентами. Я постараюсь преподнести фанатам настоящее шоу в Шанхае», - сказал Болт. Отметим, что в Шанхае соревнования на 100-метровке проводиться не будут. «Спорт Экспресс»