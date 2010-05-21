«Бавария» обратилась за поддержкой к своим фанатам

Футболисты и тренерский штаб «Баварии» в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Интером» обратились с открытым письмом к немецким болельщикам. «Болельщикам «Баварии» и всей Германии. Мы проделали длинный путь, выиграли чемпионат Германии и Кубок страны, показав при этом футбол, который, надеемся, доставил вам удовольствие. Но у нас есть ещё одна серьёзная цель: победа в Лиге чемпионов. Мы уже находимся в Мадриде, и знаем, что тысячи болельщиков будут поддерживать нас на родине. Мы надеемся, что поддерживать «Баварию» будут не только болельщики нашего клуба, мы очень хотим, чтобы в день финала каждый из вас стал баварцем. На «Сантьяго Бернабеу» мы всё сделаем ради своей победы, победы «Баварии», победы всей Германии. Победив «Интер», мы можем дать четвертую путёвку Германии в Лигу чемпионов. У нас есть мечта. Верьте в мечту вместе с нами!» - приводит обращение «Баварии» Чемпионат.ру со ссылкой на издание tz-online.