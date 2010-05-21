Газзаев: Осуждать Адвоката не хочу. Но у меня другие убеждения.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне возглавляющий киевское «Динамо», Валерий Газзаев прокомментировал назначение на пост главного тренера российской сборной Дика Адвоката и поделился впечатлениями от начала чемпионата российской премьер-лиги. «Схема 4-3-3, по которой планирует играть Дик Адвокат, использовалась и раньше. На чемпионате Европы, например. Что же касается решений Адвоката, то принимает их только он. И ответственность нести ему самому. А мы должны не мешать ему своими советами, а всячески помогать. Поздравить Адвоката с назначением на пост главного тренера сборной России я пока не успел, но обязательно это сделаю. Наверное, в той ситуации, в которой оказался Адвокат, разорвав контракт со сборной Бельгии, я поступил бы иначе. Однако осуждать Адвоката не хочу. Он взрослый человек, не нуждающийся в советах, как ему жить. Возможно, Дик считает, что поступил верно. У меня другие убеждения. Но это не повод для обвинений, на мой взгляд. В сборной есть основной каркас и есть группа молодых игроков. На этих исполнителей и надо опираться. Дзагоев себя уже проявил. Щенников – будущее сборной, в этом у меня нет сомнений. Остальным нужна стабильность. И возможность показать свое мастерство. Главным фаворитом чемпионата России можно назвать «Зенит». Конкуренцию питерцам способны составить ЦСКА и «Рубин», должны подтянуться к лидерам «Локомотив» и «Спартак». Из тех, кто удивил, отмечу очень стабильную «Томь» и «Спартак» из Нальчика, который, впрочем, нередко начинает чемпионат ярко, а заканчивает на привычных местах. Переживаю за «Аланию», где команду собрали за несколько дней и сразу бросили в бой. Очень приятное впечатление оставила игра владикавказцев против «Спартака», «Рубина», во втором тайме недавнего матча с «Динамо». Володя Шевчук проделал очень хорошую работу. Вот я и назвал команды, которые, на мой взгляд, выделяются из общей массы. Все остальные выглядят примерно одинаково», – сказал Газзаев в интервью «Спорт Экспрессу».