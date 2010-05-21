Чагаев: От боя с Кличко больше «косил» Валуев

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Руслан Чагаев высказал свое мнение относительно предстоящего поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталием Кличко и Альбертом Сосновским. «Имя Сосновского я узнал, когда объявили его бой с Кличко. Думаю, что, как и у всякого боксера, у него есть шансы в бою против Виталия. К тому же, следует учесть и тот факт, что Сосновский был чемпионом Европы, а этот титул просто так не завоюешь. Конечно, любителям бокса хотелось бы увидеть бой Виталия против Валуева, но он так и не состоялся. Будучи немного знакомым и с Кличко, и довольно близко с Валуевым, больше склоняюсь к тому, что от боя больше «косил» Валуев. Думаю, что Кличко было бы несложно боксировать против него», – цитирует Руслана Чагаева SPORTBOX.ru.